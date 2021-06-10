Билеты взлетели в цене: Ольга Бузова дебютирует на сцене МХАТа

Уже завтра, 11 июня, случится то, о чем шумел весь российский шоу-бизнес последние несколько дней. Ольга Бузова дебютирует на сцене МХАТа. Она сыграет в постановке «Чудесный грузин» певицу кабаре Беллу Шанталь, которая стала шпионкой и спасла Сталина.

Билеты на спектакль уже раскуплены, причем, с появлением Бузовой в театре, цены на них влетели. Telegram-канал НеМалахов сообщает, что стоимость поднялась до пяти тысяч рублей, а некоторые были проданы и за десять.

Ранее стало известно, что гонорар Ольги за два выхода на сцену и шесть репетиций составит почти полмиллиона рублей. При том, что другие обычные артисты получают почти в десять раз меньше — 50-70 тысяч рублей.

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