Чай – 20 рублей, салат – 60, окрошка – 80, гуляш — 180: Ольга Бузова показала цены в столовой МХАТа

Певица в ближайшее время появится на сцене легендарного театра.

Певица и телеведущая Ольга Бузова в сторис Instagram показала меню в столовой МХАТа имени Горького. Надо отметить, что вкусно поесть здесь можно за 300 рублей, взяв сразу три блюда.

К примеру, салат «Витаминный» стоит 60 рублей, окрошка – 80 рублей, гуляш свиной – 180 рублей. Спагетти, рис и цветная капуста — всего по 20 рублей. В 180 рублей обойдутся тефтели мясные и филе из судака. Чай стоит всего 20 рублей.

Ранее цены в кафе Петербургского международного экономического форума показывала светская львица Ксения Собчак. Чай там стоит 1200 рублей, вода – 550 рублей, а за один из видов виски пришлось бы отдать 900 тысяч рублей.

Напомним, что Ольга Бузова сыграет в постановке «Чудесный грузин», где речь пойдет о жизни молодого Иосифа Сталина. Спектакли с ее участием пройдут 11 и 12 июня. За два выхода на сцену бывшая звезда «Дома-2» заработает порядка полумиллиона рублей.

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