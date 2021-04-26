«Ноги будут казаться бесконечными!»: Рогов назвал вещи, которые зрительно увеличивают рост

Александр Рогов на шоу «Рогов в деле» канала СТС подобрал гардероб для невысокой гостьи программы, которая сильно комплексовала из-за своего роста. Поэтому, при выборе гардероба, он сделал акцент на визуальной коррекции силуэта.

Прежде всего, стилист посоветовал «дюймовочкам» обратить внимание на укороченные жакеты.

«Почему я их рекомендую? Если вы хотите визуально свою фигуру моделировать, вытягивать длину ног, рост, то укороченные жакеты это делают идеально. Ваши ноги будут казаться бесконечными! К тому же это еще и тренд сезона», — прокомментировал ведущий.

Точно так же работают и другие укороченные вещи вроде жилетов, рубах и блузок. Чтобы усилить эффект, Рогов посоветовал надевать с ними юбки, шорты и брюки с завышенной талией. Конечно, каблуки в данной ситуации будут хорошим подспорьем тоже. Для героини шоу Александр подобрал джинсы с высокой посадкой, которые обрезал внизу, шов он оставил необработанным.

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