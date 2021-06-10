Маленькая модница: экс-жена Эмина нарядила подросшую малышку Афину в костюм с единорожками

Музыкант, бизнесмен азербайджанского происхождения Эмин Агаларов — счастливый многодетный отец. Он воспитывает троих детей-подростков от предыдущего брака, а также малышку Афину, которой нет еще и трех лет, от отношений с моделью Аленой Гавриловой.

Младшая наследница музыканта уже заметно подросла. Девочка накануне отправилась с мамой в супермаркет за покупками, и пока выбирала продукты, Алена Гаврилова незаметно сфотографировала маленькую модницу. Для похода по магазинам она нарядила дочурку в забавный костюмчик с радугой и единорожками.

Напомним, обладательница титула «Мисс Мордовия – 2004» Алена Гаврилова приняла предложение руки и сердца от Эмина Агаларова летом 2018 года. До этого девушка девять лет состояла в браке с бизнесменом Рустамом Тарико, от которого родила сына. Сейчас первенцу модели уже 13 лет.

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