Бывшая возлюбленная Эмина показала своего повзрослевшего сына от прошлых отношений

Девушка вышла на связь после того, как поставила точку в отношениях с мужем. Теперь она проводит время в особняке со своим наследником от прошлых отношений.

Эмин Агаларов скоро вновь станет завидным женихом. Недавно артист объявил, что расстался со своей женой Аленой Гавриловой. Они прожили в браке меньше двух лет, а их дочери Афине недавно исполнился только один год. Причины краха красивой семьи стали главной темой для обсуждений в светском обществе. Пока бизнесмен постит видео с наследницей, его теперь уже бывшая пассия поставила точку в их отношениях. Она заверила, что эту тему больше никогда обсуждать не будет, так как это приносит ей боль.

По словам Алены, дочка живет с ней. Но по всей видимости, она не запрещает Эмину навещать кроху и даже брать ее с собой на работу. Мало кто знает, но от прошлых отношений с «водочным королем» Рустамом Тарико у нее есть сын Рустам-младший. Богач не взял девушку в жены, в отличие от Агаларова. Накануне Гаврилова впервые вышла на связь с поклонниками после объявления о скором разводе. Она запечатлела себя дома без макияжа в черной водолазке и джинсах скинни.

В кадр попал юноша, который тряпочкой протирал комод. Им оказался 13-летний сын модели. «Чистюля», — отметила она. Парень хоть и склонился над мебель, но было видно, что он догнал по росту маму, а также отрастил капну волос. Поклонники пришли в восторг от трогательных кадров. Многие отметили, что наследник «Мисс Мордовии» растет красавцем.

Напомним, что бывший избранник Алены делал ей много подарков и даже выкупил право назвать редкую орхидею, открытую на Мадагаскаре, именем «Алена Гаврилова», но их роман не увенчался свадьбой. После этого она и стала встречаться с Эмином. Никто не ожидал, что этот брак так быстро распадется.