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Светлана Ходченкова в бархатном лонгсливе оттенка «взбесившейся Барби» отметилась на прогулке

Об этом оттенке ранее рассказывала Эвелина Хромченко.

Светлана Ходченкова в бархатном лонгсливе оттенка «взбесившейся Барби» отметилась на прогулке
Светлана Ходченкова. Фото: Global look press

Светлана Ходченкова поддержала тренд на цвет «взбесившейся Барби». Этот оттенок розового, по мнению Эвелины Хромченко, женщины никогда не перестанут любить. Поэтому дизайнеры одежды разработали наиболее выгодные комплектации этого тона с другими.

В частности, эксперты советовали сочетать его с оттенком молодой травы и разными другими вариантами зеленого. В эту группу также великолепно впишется серый, голубой, особенно теплый тон голубого.

Разные оттенки розового тоже подарят комплектам с элементами «взбесившейся Барби» дополнительные интересные грани. Светлана Ходченкова так и поступила, сочетав в своем луке для прогулки трендовый тон, заключенный в бархатном лонгсливе, с сумочкой-конвертом в ярком оттенке розового — фуксии.

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