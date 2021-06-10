Мальчишек не била, но игрушки забирала: как дочь Виторгана Этель провела первый день в садике

Эммануил Виторган и его жена Ирина Млодик приняли важное решение: отдали трехлетнюю дочь Этель в детский сад. Пара решила, что так малышке будет легче социализироваться в обществе. Супруга народного артиста показала в личном блоге беседу с наследницей после посещения образовательного учреждения.

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Как оказалось, Этель очень понравилось в садике, она даже не хотела оттуда уходить. Но не обошлось без мелких шалостей, о которых стало известно из вопросов Ирины.

«Мальчиков сильно била?» — спросила она девочку. Та ответила: «Нет». «А почему игрушки забирала?» — продолжила Млодик. Этель скромно промолчала в ответ. В итоге жене Эммануила Гедеоновича пришлось терпеливо объяснять, что так делать нельзя, а играть нужно мирно, вместе со всеми. В разговор также вмешалась младшая полуторогодовалая дочь Виторганов Клара, которая заявила, что понимает свою маму и игрушками нужно делиться.

Напомним, Этель родилась в феврале 2018 года. Клара — в августе 2019 года. У 82-летнего Эммануила Виторгана уже есть взрослые дети Ксения и Максим, внуки и правнуки. У Ирины Млодик — это единственные наследники.

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