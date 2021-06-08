«Важный день!»: Эммануил Виторган с женой отдали дочь Этель в детский сад

Девочка, которой три годика, теперь будет больше общаться с ребятами.

Жена актера Эммануила Виторгана Ирина в Instagram сообщила, что они с мужем приняли решение отдать их общую старшую в детский сад. Трехлетняя Этель теперь будет больше общаться с ребятами и социализироваться в обществе.

«Сегодня важный день! Ведем нашу старшую Этель знакомиться, в детский сад». Ирина Виторган

«Ириночка. Садик нужен, конечно, для развития и социализации. Думаю, что Этелечке будет интересно. Растут девочки», «Замечательная у вас семья. Классное и очень важное событие», «В добрый час. Хороших ей впечатлений», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что дочь Этель в семье Виторганов появилась на свет в феврале 2018 года. В августе 2019 года у пары родилась еще одна дочка Клара. Родители окружили своих наследниц заботой и вниманием. Заметим, что Эммануилу Виторгану в декабре нынешнего года исполнится уже 82 года. При этом актер до сих пор ведет очень активный образ жизни. Он, к примеру, играет роли в спектаклях.

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