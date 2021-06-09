«Я получаю скромный гонорар за спектакль»: Ирина Безрукова высказалась о работе в театре бывшего мужа

Ирина Безрукова прожила в браке с актером и режиссером Сергеем Безруковым пятнадцать лет. Губернский театр, которым руководит Безруков, создавался как раз в то время, когда Ирина и Сергей были еще вместе.

«Меньше всего мечтала стать примой этого театра. Не хотелось, чтобы мне улыбались в лицо, но при этом не уважали. Я даже не планировала там играть», — призналась Ирина Безрукова.

Но после развода с худруком театра Ирина Безрукова все же получила роль в спектакле «Бесконечный апрель». Режиссер Анна Горушкина сказала, что видит в пьесе только ее.

Однако в труппу Ирину Безрукову не пригласили. Она является приглашенной актрисой и зарабатывает совсем небольшие деньги.

«Сейчас я получаю скромный гонорар за спектакль как приглашенная актриса, потому что театр государственный. Меня ситуация устраивает: я люблю этот спектакль, своих партнеров и у меня есть свобода», — поделилась Ирина Безрукова в интервью Wday.ru.

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