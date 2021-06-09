«Пришлось вскакивать в последний вагон»: Ирина Безрукова призналась, что ее карьера пострадала из-за второго брака

Актриса прожила с Сергеем Безруковым пятнадцать лет, посвятив себя семье. Обретать финансовую независимость после развода ей было очень сложно.

Популярная актриса Ирина Безрукова и актер и режиссер Сергей Безруков считались практически идеальной парой, потому их развод стал большой неожиданностью для поклонников. Они уже больше шести лет не вместе. Ирина Безрукова призналась, что после этого брака ей пришлось наверстывать упущенное в карьере. Актриса поставила на первое место семью и расплатилась за это.

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«Когда мы встретились, моя карьера складывалась успешнее, чем у него. Но я всегда понимала, что Сергей — невероятно одаренный артист, с широчайшим эмоциональным спектром. Я женщина, он мужчина», — поделилась Ирина Безрукова.

Она призналась, что очень хотела работать, но понимала, что сыну и мужу нужны ее забота и внимание и посвятила себя им. Конечно же, она снималась, но не так много, как до брака с Сергеем Безруковым.

«Сейчас понимаю, что время было упущено и мне пришлось вскакивать в последний вагон, возвращение в профессию шесть лет назад потребовало от меня много усилий», — продолжила Ирина Безрукова.

Звезда призналась, что после развода бралась за любые предложения, чтобы не остаться голодной. Сейчас Ирина Безрукова – независимая женщина с хорошим достатком.

«Деньги дают степень свободы. Сейчас, если голодна, захожу в любое кафе и не смотрю на цены. Если тороплюсь, не стою в очереди на маршрутку, а сажусь в такси. Я не транжира, но, когда есть возможность побаловать родственников, это делаю», — поделилась Ирина Безрукова в беседе с Wday.ru.

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