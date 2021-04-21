По-весеннему свежо: Безрукова вышла в свет в кремовом брючном костюме

В Москве прошла премьера комедии «Любовь и монстры», главные роли в которой сыграли Кирилл Кяро, Роман Курцын, Вячеслав Манучаров, Анна Семенович и другие. Всех их можно было увидеть в зале кинотеатра «Каро 11 Октябрь». Среди гостей была и Ирина Безрукова.

Для выхода в свет актриса выбрала брючный костюм актуального кремового цвета. Модные эксперты утверждают, что такие оттенки будут на пике популярности в этом сезоне. Образ Ирина дополнила спортивной обувью такого же оттенка.

Добавим, что широкому зрителю показ картины будет доступен с 22 апреля во всех кинотеатрах. Фильм повествует о полицейском Юре Скворцове, который приезжает на отдых в Болгарию, где встречает не только свою любовь, но и древних монстров.

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