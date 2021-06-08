Крапивина объявила о прекращении сотрудничества с Лободой после ссоры с Киркоровым

Певица осталась без своего продюсера, с которым работала много лет.

Светлана Лобода является одной из самых популярных украинских исполнительниц. Еще недавно она летала на частном самолете и дружески общалась со своим продюсером Нателлой Крапивиной. Они обсуждали, какие темы будут поднимать на Экономическом форуме. Тогда Нателла отметила, что ее подопечная самая высокооплачиваемая артистка в стране. Именно Лобода открыла премию Муз-ТВ эффектным выступлением. Но в итоге произошел скандал.

Крапивина сначала назвала происходящее на премии «цирком уродов», а также отметила, что Филиппа Киркорова, который вместе с молодым артистом Давой приехал на машине, украшенной цветами, на Кавказе бы превратили в шашлык. При этом продюсер похвалила свою подопечную и заверила, что всем в шоу-бизнесе до нее далека, как «Роскосмосу» до Илона Маска.

Эти слова задели Филиппа Бедросовича. Он записал эмоциональное видео, заверив, что на самом деле Нателла его разочаровала, так как плавает в невесомости фекалий и боится молодых и жаждущих работы артистов. Певец даже обвинил Лободу в плагиате номера для премии у Бейонсе.

Не просто и часа, как Крапивина разметила пост, в котором объявила о прекращении сотрудничества с Лободой. Более того, она заверила, что не хочет быть частью шоу-бизнеса.

«Все бесконечное конец свой обретает.. С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу», — написала она.

Поклонники были шокированы таким известием. Одни понадеялись, что Нателла передумает. Другие уже начали предрекать закат карьеры Светланы. Однако ранее продюсер ссорилась с подопечной, а потом мирилась. Не исключено, что и на этот раз их рабочие отношения прекратились не навсегда.

Смотрите также: