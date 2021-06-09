«Примеряю обновки»: Волочкова похвасталась новым нижним бельем

Анастасия Волочкова — вновь свободная женщина. В мае, после очередного отдыха на Мальдивах в компании своего экс-возлюбленного по имени Олег, балерина заявила о расставании с ним. Пока она в поиске нового мужчины, решила обновить гардероб. Фотографией поделилась в своем Instagram.

«Примеряю обновки. Начала с нижнего белья. Я купила его за два дня красивого столько! Купить можно многое за деньги. Но не форму тела и души. Деньги имеют свойство заканчиваться. Но за них не купить совесть и добропорядочность», — написала Волочкова.

Правда, подписчики не оценили этот шаг блондинки.

«Зачем на весь мир? Такие фото не для всеобщего обозрения! Добропорядочность напоказ», — писали пользователи Сети.

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