«Пар очень легкий»: Волочкова прикрылась веничком на пологе в «любимой балетной баньке»

Как отметила танцовщица, она уже 13 лет закаляется и парится.

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram разместила снимок, на котором она позирует в своей «любимой балетной баньке». Танцовщица рассказала, что ей установили новую чудесную печь.

«Пар очень легкий. А Вы часто паритесь в бане? Я с 13 лет закаляюсь и парюсь. Папа приучил. Веники люблю дубовые. И канадский дуб. А из духовых веничков мне нравится полынь и лимонник. Эти веники раскладываются в парилке и издают нереальный аромат! Но главное для меня в бане — это ледяная вода и купель». Анастасия Волочкова

«Грустно одной париться. Ни ребенка, ни котенка. Мужики все бегут как черт от ладана. От олигархов снизошла до начальника автостоянки. Да и тот сбежал прямо с острова», «Вот смотрю на все эти полуголые фото и думаю, зачем же она это все выкладывает», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анастасия Волочкова порой закрывает комментарии от пользователей в соцсетях. В ее адрес раздается слишком много упреков. Всех своих пользовательниц, которые над ней подшучивают, балерина называет недолюбленными тетками.

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