«Хочет крови и славы»: экс-жене мужа Макеевой не дают покоя высказывания актрисы

Публика, наблюдающая за новым счастьем Анастасии Макеевой разделилась на два лагеря. Одни яро ненавидят актрису за то, что она якобы увела Романа Малькова из семьи, и всячески поддерживают его бывшую жену Светлану. Другие, наоборот, от души счастливы за звезду театра. Тем не менее, страсти вокруг этой ситуации не утихают. В конце мая Макеева вышла замуж за Малькова и сейчас наслаждается медовым месяцем. А Светлана, которая осталась жить в Словении с тремя детьми, публикует в своем Instagram скриншоты комментариев к публикациям звезды театра.

«Светлана хочет крови и славы. Нормальная женщина разве пойдет договариваться на ТВ? Если бы не мое имя, то Свету бы никто не знал, пусть наслаждается», — написала Макеева в комментариях.

Малькова утверждает, что она не следит за актрисой, якобы эти скриншоты ей присылают подписчики.

«Не могу, думаю, что же так уши то горят, уже не знаю сколько времени, а мне подписчики шлют и шлют скрины. Дорогие подписчики, подскажите место, где можно спрятаться в домике», — написала Светлана.

Напомним, недавно она выиграла суд и теперь будет получать алименты на троих детей от Романа. Старшего сына, 16-летнего Андрея, бизнесмен забрал к себе в Москву.

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