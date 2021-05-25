«Попросил отца познакомить с «тетей Настей»: Макеева рассказала об отношениях с детьми Малькова

Актриса Анастасия Макеева в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что находится в прекрасных отношениях с детьми своего будущего мужа Романа Малькова от предыдущих отношений. У строителя, как известно, четверо наследников.

«Я с его сыном Андреем начала активно общаться уже после того, как он приехал к нам жить. Через неделю у меня появился его номер телефона. До этого я общалась с ним в присутствии отца. С остальными детьми я на связи с августа по видео. К примеру, с Акимом. Причем это была его инициатива. Он попросил отца познакомить его с «тетей Настей». Также общалась с его дочкой Аней. Тоже по ее инициативе. Мы с ней познакомились, и я ей подарок передавала, косметику. Сейчас также по видеосвязи порой разговариваем». Анастасия Макеева

Как отметила актриса, из всех детей Малькова она пока только не наладила контакт с сыном строителя Сашей. «У него свои интересы. Он не сильно любит к себе внимание. Интересуется компьютерными играми. Андрей приедет на нашу свадьбу. У Анечки выпускные и всякие зачеты. Она не сможет. Акима, я думаю, мама не отпустит. Насчет Саши не знаю. Если все дети Романа будут на нашей свадьбе, то я буду только рада», — заметила Макеева.

Напомним, что Роман Мальков около года назад ушел от предыдущей жены к актрисе Анастасии Макеевой. Бывшая супруга строителя уверяла, что он сейчас не помогает семье. Впрочем, сама актриса отмечала, что это неправда.

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