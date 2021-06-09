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«Мамочки родные!»: Моргенштерн показал Урганту потаенное место с новыми шестерками

«Число зверя» уже давно наколото на лице эпатажного рэпера.

«Мамочки родные!»: Моргенштерн показал Урганту потаенное место с новыми шестерками
Иван Ургант. Фото: Global look press

Алишер Моргенштерн стал новым гостем студии «Вечернего Урганта» на Первом канале. Рэпер подчеркнул, что пришел на передачу совершенно бесплатно, хотя на премии Муз-ТВ он заявил Ксении Собчак, что не разговаривает с журналистами без гонорара в 5 миллионов.

Беседа Ивана Урганта с артистом началась с темы изменений, которые произошли в облике гостя. Оказалось, что теперь у него на теле не три шестерки (тату на лице), а целых девять. «Число зверя» рэпер заключил в кулон в виде металлической купюры на цепи. Кроме того, дьявольские цифры появились на зубах рэпера.

Моргенштерн.
Моргенштерн. Кадр из шоу «Вечерний Ургант»/ Первый канал/ youtu.be/KJ27WGzS33g

Моргенштерн с готовностью открыл рот перед Ургантом, демонстрируя новинку. Иван буквально оторопел от этого зрелища.

«Мамочки мои родные! Я никогда не думал, что загляну в рот Моргенштерну и увижу что-то интересное!» — воскликнул он.

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"Вечерний Ургант"Алишер МоргенштернИван УргантМоргенштерн