Ургант после инцидента с Собчак на Муз-ТВ демонстративно вручил Моргенштерну деньги за участие в шоу

Иван Ургант на своем шоу «Вечерний Ургант» превратил скандальную ситуацию с Алишером Моргенштерном и Ксенией Собчак в шутку. Напомним, рэпер отказался общаться с ведущей, заявив ей, что он берет за интервью 5 миллионов рублей.

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Эпатажный артист стал гостем программы Первого канала. Ее ведущий заявил гостю: «Ты сказал в одном из интервью, что тебе нужно 5 миллионов, чтобы ты начал разговаривать с людьми. Мы собрали какие-то деньги, что-то осталось у меня от бабушки за «Белорусский вокзал», Митя из фонда «Галчонок» принес, вот какие-то евро Гордон оставил в гримерке (ну как, просто не запер, мы забрали). Здесь где-то 26400 рублей. На сколько это хватит?»

Моргенштерн на это ответил: «Ну, в принципе, секунды две. Уже прошли. Хорошего вам! До свидания! Смотрите Первый канал!»

После этих слов Алишер удалился, тем не менее, через несколько минут он появился в студии и поговорил с Иваном. «Бесплатно пришел!» — подчеркнул рэпер.

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