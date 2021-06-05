«В ее наряде стразы вместо камней»: Собчак негативно высказалась в адрес подруги Моргенштерна

Светская львица Ксения Собчак на музыкальной Премии Муз-ТВ больно подколола подругу рэпера Моргенштерна Дилару Зинатуллину, которая пожаловала на мероприятие в красивом и необычном платье.

«В ее наряде стразы вместо камней». Ксения Собчак

Во время церемонии Собчак язвила и в сторону рэпера. Музыкант отказался бесплатно общаться со светской львицей. Он демонстративно молчал и не отвечал на ее вопросы.

«Меня все боятся. Я думала, Моргенштерн — смелый человек. Но нет, на меня его смелости не хватает. А в чем тогда проблема?» — заявила Ксения.

После этого она призналась, что хотела в свое время сделать с рэпером интервью, но его продюсер запросил пять миллионов рублей. Как сказала Собчак, теперь она знает, за сколько продается Моргенштерн.

Любопытно, что в какой-то момент шутки в сторону рэпера стал отпускать и второй ведущий Дмитрий Нагиев. Он заявил, что будет находиться с Собчак на сцене, если она ему заплатит. Кроме того, Нагиев посоветовал Моргенштерну попросить у Собчак не пять, а шесть миллионов и разделить их пополам.

«Старик, мы вдвоем порвем эту дрянь», — сказал Нагиев.

Напомним, что Моргенштерн закатил скандал на Премии Муз-ТВ. Он не согласился, что лучшим исполнителем признали Александра Ревву.

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