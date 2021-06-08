«Я не могу на него смотреть»: Мария Максакова разрыдалась во время встречи с отцом киллера ее мужа

Оперная певица Мария Максакова не смогла сдержать эмоций, когда в студии программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» появился Александр Паршов – отец киллера Павла Паршова, расстрелявшего в Киеве мужа Максаковой Дениса Вороненкова.

Оперная дива заявила, что никак не ожидала оказаться на одной территории с человеком, сын которого мог убить и ее тоже. Напомним, в момент расстрела Вороненкова Максакова находилась рядом с супругом.

Андрей Малахов попытался объяснить Марии, что пригласил мужчину, чтобы тот принес извинения за поступок своего сына.

«Я не могу на него смотреть. Я не готова принимать извинения. Сын этого человека застрелил Дениса. Это перебор! Как вы смеете, Андрей?» — со слезами на глазах обратилась Максакова к Малахову.

Александр Паршов заявил, что не намерен извиняться.

«Просить прощение за что? Я хочу сказать — Вороненков должен был закон защищать, а не использовать его для своих корыстных целей. Сын выполнил приказ, он был исполнителем. Были люди, которым Вороненков насолил», — высказался мужчина.

Напомним, громкое убийство Дениса Вороненкова произошло в марте 2017 года. Киллер произвел несколько выстрелов в упор, смертельно ранив политика. Телохранитель Вороненкова выстрелил в нападавшего, тот скончался в больнице.

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