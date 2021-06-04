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Мария Максакова озвучила сумму ущерба после кражи денег и ценных картин из ее квартиры

Как отметила оперная дива, апартаменты в последнее время сдавались.

Мария Максакова озвучила сумму ущерба после кражи денег и ценных картин из ее квартиры
Мария Максакова. Фото: Globallookpress.com

Оперная дива Мария Максакова заявила, что неизвестные обокрали ее квартиру, которую она в последнее время сдавала. Грабители вынесли 40 тысяч евро и 50 тысяч долларов, которые находились в сейфе. Кроме того, пропали дорогие картины. Их стоимость примерно 30 тысяч долларов. Сумма ущерба, как заверила Максакова, просто огромна. Она составляет более 29 миллионов рублей.

Мария Максакова
Мария Максакова. Фото: Globallookpress.com

По словам звезды сцены, она не могла в силу огромной занятости постоянно следить за жильцами квартиры. Последний раз картины, как и деньги, она видела три года назад.

Кроме того, выяснилось, что никто давно не оплачивал услуги ЖКХ в этой квартире. Теперь оперной певице придется раскошелиться на 300 тысяч рублей, чтобы полностью погасить все долги, сообщает «Пятый канал».

Напомним, что Мария Максакова пытается отсудить у бывшего мужа свою квартиру в Москве, площадь которой 260 квадратных метров. Стоимость апартаментов составляет примерно 200 миллионов рублей.

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