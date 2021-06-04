Мария Максакова озвучила сумму ущерба после кражи денег и ценных картин из ее квартиры

Как отметила оперная дива, апартаменты в последнее время сдавались.

Оперная дива Мария Максакова заявила, что неизвестные обокрали ее квартиру, которую она в последнее время сдавала. Грабители вынесли 40 тысяч евро и 50 тысяч долларов, которые находились в сейфе. Кроме того, пропали дорогие картины. Их стоимость примерно 30 тысяч долларов. Сумма ущерба, как заверила Максакова, просто огромна. Она составляет более 29 миллионов рублей.

По словам звезды сцены, она не могла в силу огромной занятости постоянно следить за жильцами квартиры. Последний раз картины, как и деньги, она видела три года назад.

Кроме того, выяснилось, что никто давно не оплачивал услуги ЖКХ в этой квартире. Теперь оперной певице придется раскошелиться на 300 тысяч рублей, чтобы полностью погасить все долги, сообщает «Пятый канал».

Напомним, что Мария Максакова пытается отсудить у бывшего мужа свою квартиру в Москве, площадь которой 260 квадратных метров. Стоимость апартаментов составляет примерно 200 миллионов рублей.

Смотрите также: