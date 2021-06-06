«Это безумно красивое место»: Анастасия Макеева объяснила, почему сыграла свадьбу в Крыму

Актриса Анастасия Макеева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснила, почему сыграла свадьбу со строителем Романом Мальковым в Крыму.

«Я снималась здесь в кино. Причем несколько раз. Прежде всего в «Гардемаринах» у Светланы Дружининой. Это безумно красивое место». Анастасия Макеева

Как отметила Макеева, свадьба вышла ей в копеечку, хотя часть торжества она «отбила» по бартеру. «Мое имя и мои возможности позволяют сделать некий бартер. Платье у меня на свадьбе было фантастическое. Просто царское. Оно было самым дорогим в салоне. У нас с Романом создан семейный герб. Он изображен на ротонде, на запонках у любимого. Похоть и блуд не имеют к нам никакого отношения. Мы фантастически друг другу подходим. Ему, к примеру, все время жарко, а я наоборот мерзну. Я греюсь об него, как об грелочку. Наверное, мы родственные души. Я никогда такого не встречала», — заметила Макеева.

Напомним, что Роман Мальков ради Анастасии Макеевой ушел из семьи, оставив жену в четырьмя детьми. Он, как уверяет актриса, сегодня помогает своим наследникам.

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