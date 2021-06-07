«У меня все…»: Оскар Кучера шокирован новостью о появлении Бузовой во МХАТе

Ольга Бузова продолжает заявлять о себе с самых разных, теперь уже необычных сторон. Накануне поющая ведущая объявила о том, что приступила к репетициям во МХАТе. В театре 35-летняя звезда задействована в постановке «Чудесный грузин», посвященной молодости Иосифа Сталина. Новость об этом буквально шокировала актера и телеведущего Оскара Кучеру.

«У меня все… совсем все…» — написал Кучера в своей Instagram, опубликовав скриншот новости, которая разлетелась по Сети.

Напомним, что на счету Оскара множество ролей в кино и на театральной сцене, в том числе в Театре Ермоловой, МХАТе, Театре киноактера и «Школе современной пьесы». В 1996 году он окончил театральный факультет ГИТИСа.

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