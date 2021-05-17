«Заменить на платье»: Мишель Серова в коротких шортах не впечатлила стилиста

Мишель Серова – дочь известного артиста не так давно стала мамой. Девушка тоже, как и знаменитый отец, занимается музыкой, но сейчас все свое время посвящает воспитанию малыша. В своем Instagram она делится моментами его взросления, заодно показывает свои аутфиты. Один из последних эксперт портала Teleprogramma.pro, имидж-стилист Алсу Арна не рискнула бы назвать элегантным.

«В первую очередь, из-за коротких шорт. По поводу стиля, однозначно, присутствует несколько трендов, и можно его доработать и сделать стильным. Можно футболку и шорты заменить на платье в стиле «бохо», например. Оно отлично замиксуется со стилем «кантри», они дружат. Это больше бы соответствовало контексту и посылу фото. Здесь просится легкое, воздушное платье. Тогда бы образ был завершенным», — сказала Арна.

Справка Teleprogramma.pro

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория моды», в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве, где выбрала нишу благопристойной моды.

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