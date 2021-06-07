«Семейный день»: Лопырева в костюме трендового оттенка запечатлелась с мужем и сыном

Совсем недавно Виктория Лопырева вернулась в Россию. Модель долгое время жила в Дубае, изредка посещая и другие курорты, в том числе Мальдивы и Майами. Теперь она может больше времени проводить с семьей. Напомним, что в 2019 году блондинка стала официальной женой бизнесмена, а ныне чиновника Игоря Булатова. В своем Instagram Лопырева поделилась семейным кадром в компании мужа и сына Марка Лео.

«Семейный день», — подписала фото Лопырева.

В кадре она позировала в спортивном костюме трендового розового оттенка. Фанаты отметили, что девушка, как всегда, выглядит потрясающе.

«Какая красивая! Классные! Хорошего отдыха!» — писали пользователи Сети.

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