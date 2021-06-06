«Мне было больше восемнадцати»: Зудина напомнила, что в момент начала романа с Табаковым была совершеннолетней

Актриса сделала акцент на своем возрасте, уточнив, что влюбилась в педагога сама.

Марина Зудина после скандала, который вызвали откровенные признания Елены Прокловой о том, что ее, пятнадцатилетнюю девочку, домогались взрослые актеры, решила напомнить, что на начало романа с Олегом Табаковым была совершеннолетней.

«Я влюбилась сама, для некоторых как бы… — сделала акцент Марина Зудина во время интервью Анетте Орловой на YouTube–канале «ОтЛичное мнение». — Мне было больше восемнадцати лет, поступила я в шестнадцать».

Марина Зудина вспомнила, что в Олега Табакова влюблялись все его студенты.

«Как поступали, так мальчики и девочки вот такими глазами на него смотрели. Когда я его увидела в первый раз, ему было сорок шесть лет. Это такая ерунда, сейчас понимаешь», — высказалась Марина Зудина.

По словам актрисы, Олег Табаков ничего ей не обещал, и даже предлагал начать свою, отдельную от него жизнь. Но у той было сильное желание быть рядом с мэтром. Свои отношения с Табаковым Зудина называет «кармическими».

«Было ощущение, что за нас все решено. Я узнала, что он уходит. Со мной это не обсуждалось. Никак не планировалось. Я даже растерянна была. В этом плане все честно было. И какое-то количество времени мы не жили вместе. Но, наверное, что-то произошло там, что он решил уйти», — рассказала Марина Зудина.

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