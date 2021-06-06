«Было ощущение: и как она теперь? Выживет, не выживет»: Марина Зудина высказалась о завистниках

Актриса рассказала, что выходя замуж за Олега Табакова, понимала, что всегда будет в тени супруга.

Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала, что, принимая решение быть рядом с таким человеком, как ее ныне покойный супруг, она прекрасно отдавала себе отчет в том, что всегда будет в его тени. Но актриса относилась к этому, как к данности, поскольку семья для нее всегда была важнее успеха в профессии.

«Когда женщина и по возрасту, и по статусу разительно отличается от мужчины, когда она выходит замуж за такого мужчину, то она как самодостаточная единица в меньшей степени существует. Она уже есть некое приложение к мужу. Я это всегда понимала, поэтому мне никогда не было обидно слышать «жена Табакова». Все мои успехи занижались, я же «жена», — поделилась Марина Зудина в беседе с Анеттой Орловой на YouTube-канале «ОтЛичное мнение».

Труднее ей было мириться с другим. Когда Олега Табакова не стало, ей пришлось столкнуться с новым отношением к себе.

«Было ощущение: и как она теперь, выживет, не выживет? Вот пусть у нее все плохо будет, вот она посмотрит. А когда поняли, что я сильная, стало раздражать другое. В соцсетях была формулировка обо мне «веселая вдова». Ну что это?» — продолжила Марина Зудина.

Актриса уверена, что если бы она сдала, стала бы плохо выглядеть, ее перестали бы снимать, ее бы начали публично жалеть.

«А когда улыбаешься, это раздражает», — уверена Марина Зудина.

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