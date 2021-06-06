«Мы есть друг у друга»: Седокова в секси-бикини запечатлелась в компании мужа-баскетболиста

В прошлом году Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму. Для артистки этот брак стал третьим, а для спортсмена вторым. Сразу после свадьбы, эксклюзивные кадры которой появились в клипе Анны «Привязана к тебе», она выпустила свою вторую книгу, активно занялась развитием личного бренда одежда, а недавно выпустила новую пластинку. Тем не менее, звезда считает, что год был сложный. Рассуждениями она поделилась в своем Instagram.

«Год инсайтов, принятия себя, выводов, отрицания, сомнений в себе, предательства и принятия всего этого. Было сложно. Но мы не сдавались. И никогда не сдадимся. Потому что мы есть друг у друга. И видели цель. Вот эту цель», — написала Седокова.

Артистка позировала в секси-бикини алого цвета в компании мужа-баскетболиста, который тоже продемонстрировал свою спортивную фигуру.

«Обожаю Вас! Классные! Красотка!», — писали пользователи Сети.

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