«Меньше спать»: Анна Седокова призналась, что жертвует сном, чтобы все успевать

Певица заявила, что не хочет тратить свою жизнь на подушку и одеяло.

Певицу Анну Седокову спросили, как ей удается совмещать работу, материнство и личную жизнь. Напомним, что у 38-летней артистки трое детей от разных мужчин, а в прошлом году она в очередной раз вышла замуж — за баскетболиста Яниса Тимму. При этом она всегда отмечает, что очень любит свою работу и не может жить без самореализации.

Отвечая на вопрос, звезда призналась, что жертвует сном, чтобы все успевать.

«Меньше спать. Мне кажется, это лучший совет, который я могу дать людям. На мой взгляд, сон — самое бездарно потраченное время в жизни. Хотя часто читала высказывания известных женщин о том, что их красота зависит от того, сколько часов они спят. Но мне жалко время, я не хочу тратить свою жизнь на сон. Поэтому сплю в среднем часов 5-6, редко больше», — цитирует артистку «Теленеделя».

Анна отметила, что делает ставку не на то, чтобы не совсем спать, а на ранний подъем. По словам женщины, 6:30 утра — лучшее время суток для нее.

Седокова поделилась, что при всех ее карьерных достижениях, она не может расслабиться ни на минуту. Хотя, конечно, когда речь заходит об необходимости уделить внимание мужу или детям, то звезда выключает трудоголика и проводит время с близкими.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Согласно исследованиям ученых, здоровый сон взрослого человека должен длится от 7 до 9 часов.

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