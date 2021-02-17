С лучезарными улыбками: Надежда Михалкова в белом наряде запечатлелась с Владимиром Вдовиченковым

В день защитника Отечества на экраны страны выйдет комедия «Батя», рассказывающая о родственных чувствах. А в эту среду, 17 февраля, в столичном кинотеатре «Иллюзион» состоялась светская премьера этой картины. Главные роли в фильме сыграли Владимир Вдовиченков, Надежда Михалкова и Стас Старовойтов. Все трое были в числе посетивших светский показ комедии.

Надежда Михалкова для выхода в свет выбрала белоснежный наряд. На публике она предстала в юбке длины миди и трендовом двубортном жакете, который подчеркивал тонкую талию своей обладательницы.

Владимир Вдовиченков и Надежда Михалкова охотно вместе позировали камерам, при этом лучезарно улыбаясь.

Стоит отметить, что премьеру фильма «Батя» посетила и жена Владимира Вдовиченкова, актриса Елена Лядова. Она тоже играет в картине, вместе с мужем они воплотили на экране родителей персонажа, роль которого исполняет Стас Старовойтов.

Для участника Stand Up-шоу это первая работа в кино. Стас признавался, что ему было сложно еще и потому, что он вырос без отца.

Один из продюсеров фильма Гавр Гордеев уверен, что фильм обязательно полюбится зрителю, ведь он получился очень искренним.

«Все истории для нашего фильма взяты из жизни. Пусть зритель сам делает выводы из истории отношений отца и сына», — отметил Гавриил Гордеев.

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