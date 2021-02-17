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С лучезарными улыбками: Надежда Михалкова в белом наряде запечатлелась с Владимиром Вдовиченковым

Актеры появились на светской премьере фильма «Батя», в котором сыграли главные роли.

С лучезарными улыбками: Надежда Михалкова в белом наряде запечатлелась с Владимиром Вдовиченковым
Надежда Михалкова. Фото: instagram.com/nadiamixalkova/

В день защитника Отечества на экраны страны выйдет комедия «Батя», рассказывающая о родственных чувствах. А в эту среду, 17 февраля, в столичном кинотеатре «Иллюзион» состоялась светская премьера этой картины. Главные роли в фильме сыграли Владимир Вдовиченков, Надежда Михалкова и Стас Старовойтов. Все трое были в числе посетивших светский показ комедии.

Надежда Михалкова для выхода в свет выбрала белоснежный наряд. На публике она предстала в юбке длины миди и трендовом двубортном жакете, который подчеркивал тонкую талию своей обладательницы.

Владимир Вдовиченков и Надежда Михалкова
Владимир Вдовиченков и Надежда Михалкова сыграли главные роли в фильме «Батя» Фото: Ольга Храбрых/  Teleprogramma.pro

Владимир Вдовиченков и Надежда Михалкова охотно вместе позировали камерам, при этом лучезарно улыбаясь.

Елена Лядова, Владимир Вдовиченков и Стас Старовойтов
Елена Лядова, Владимир Вдовиченков и Стас Старовойтов сыграли в комедии «Батя». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Стоит отметить, что премьеру фильма «Батя» посетила и жена Владимира Вдовиченкова, актриса Елена Лядова. Она тоже играет в картине, вместе с мужем они воплотили на экране родителей персонажа, роль которого исполняет Стас Старовойтов.

Для участника Stand Up-шоу это первая работа в кино. Стас признавался, что ему было сложно еще и потому, что он вырос без отца.

Владимир Вдовиченков с юным актером
Владимир Вдовиченков с юным актером. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Один из продюсеров фильма Гавр Гордеев уверен, что фильм обязательно полюбится зрителю, ведь он получился очень искренним.

Гавриил Гордеев
Гавриил Гордеев. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

«Все истории для нашего фильма взяты из жизни. Пусть зритель сам делает выводы из истории отношений отца и сына», — отметил Гавриил Гордеев.

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