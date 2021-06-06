«Спасибо, любимый!»: Королева в мини-платье впечатлилась работой Тарзана

Артистка запечатлелась рядом с портретом, который подарил ей муж.

На днях Наташа Королева отметила свой 48-й день рождения. В череде поздравлений и пожеланий особенно отметился ее муж Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан. Он подарил жене ее портрет, который писал сам. В своем Instagram Королева выразила восхищение по этому поводу.

«Вдохновлять – самый ценный мой талант! Спасибо любимый Тарзан, портрет прекрасен! Чую скоро будем открывать картинную галерею из твоих работ!», — написала Королева.

На снимке она запечатлелась рядом с картиной внушительного размера. Наташа позировала в эффектном мини-платье по фигуре, блеснув точеной фигурой и стройными ногами.

«Как же красиво! Какой шикарный портрет! Ого!», — писали пользователи Сети.

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