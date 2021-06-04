«Выгуливаю маму»: Наташа Королева в черном обтягивающем мини-платье вывела в свет Людмилу Порывай

Певица и ее родительница засветились на красной дорожке Премии Муз-ТВ.

Лето в Москве началось с масштабного светского события – церемонии вручения Премии Муз-ТВ. Мероприятие проходит во Дворце спорта «Мегаспорт», и своим присутствием его почтили практически все селебрити.

В их числе – певица Наташа Королева, которая пришла на церемонию в сопровождении мамы Людмилы Порывай.

Вокалистка объяснила отсутствие с ними мужчин занятостью супруга и сына. Первый готовит спектакль, у второго экзамены.

«Выгуливаю маму!» — сообщила в Instagram Наташа Королева.

Певица добавила, что пойти на Премию Муз-ТВ ее уговорила Людмила Порывай, которая соскучилась по светским мероприятиям.

Для выхода на публику Наташа Королева облачилась в черное мини-платье, подчеркивающее ее фигуру. А Людмила Порывай сочетала блузку в горох с белыми брюками.

Напомним, что Премия Муз-ТВ уже успела ознаменоваться сенсацией – на ней в обнимку с победительницей восьмого сезона шоу «Холостяк» появился рэпер Тимати.

Смотрите также: