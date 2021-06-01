«Маноло — это любовь!»: Бузова в розовом костюме с кюлотами и сверкающих туфлях устроила дефиле

Ольга Бузова не скрывает, что ей нравится быть в центре внимания. А так как она больше не ведет шоу «Дом-2», у нее освободилось много времени.

Девушка уже призналась, что летом станет арбитром на Чемпионате Европы по футболу, а также займет кресло в жюри шоу «Х-фактор» в Белорусии. А пока она возобновила концерты и регулярно ездит на съемки. По словам телеведущей, это еще не все сюрпризы, которые она приготовила.

Примечательно, что Ольга всегда следит за трендами. Накануне она пришла на премьеру сериала «Русские каникулы» в оранжевом жакете оверсайз и мини-юбке. Она заверила, что один из актуальных цветов этого лета. А 1 июня артистка вновь решила принарядиться. С самого утра Бузова облачилась в костюм розового цвета. Жакет на запах подчеркнул талию, а брюки кюлоты позволили показать щиколотки.

Позже звезда запечатлелась во время перерыва. Она продефилировала по улице, показав наряд во всей красе и новые сверкающие туфли без пятки Manolo Blahnik. Ольга осталась довольна своим нарядом. А для портала Teleprogramma.pro образ знаменитости оценила стилист Анастасия Стар.

«Розовый трендовый цвет очень полюбился современным модницам. Ольга Бузова поддержала „розовоманию“ облачившись в акцентный брючный костюм. Длина брюк меня немного смущает. Либо они должны быть короче, 4 пальца выше щиколотки, либо же наоборот длиной до пола. Жакет классный, нестандартный крой и приятный цвет создают впечатление нежной, но в то же время уверенной в себе особы. Сумку я бы предложила заменить на что-то более спокойное, она выбивается из комплекта по цвету и настроению. Туфли — восторг, Маноло — это любовь! В целом образ не плох, но требует более детальной проработки», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Анастасия Стар — стилист для девушек-экспертов, основатель бренда украшений «Mia Suno». Имеет диплом стилиста «Модной конторы», обучалась у топ-стилиста Юлии Горни курсы «Имидж любитель» и «Имидж любитель 2. ДНК стилей». Опыт работы 2 года.

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