«У нас не было никакого контакта»: дочь Малафеева объяснила, почему переехала от родителей

Шестнадцатилетняя дочь бывшего вратаря сборной России по футболу Вячеслава Малафеева Ксения пояснила, почему она решила переехать от родителей. По словам девушки, она уже полтора года не общается с отцом и мачехой. Деньги себе на жизнь зарабатывает сама.

По словам Ксении, она не видела никого смысла находиться в семье. Она чувствовала себя лишней. Как добавила девушка, с папой у нее в принципе нормальные отношения. С ним она всегда могла договориться без криков и ругани. Но родитель все время был на сборах, поэтому ей было сложно наладить с ним тесный контакт.

«Сейчас я не могу с ним поговорить на какие-то откровенные темы, вообще не могу что-либо с ним обсудить».

Ксения Малафеева

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Как добавила Ксения Малафеева, у нее есть молодой человек. Отец и мачеха с ним не знакомы. При этом она заметила, что родным нет особого дела, с кем она встречается. Раньше они даже запрещали девушке водить некоторые знакомства, но сейчас она будет сама решать, с кем ей общаться, сообщает портал sport24.ru.

Отметим, что Вячеслав Малафеев один из самых известных российских футбольных вратарей. Долгие годы он выступал за «Зенит» из Санкт-Петербурга. Вячеслав Малафеев считался всегда вторым вратарем в сборной после Игоря Акинфеева. Его первая жена погибла в автомобильной аварии в Санкт-Петербурге около десяти лет назад.