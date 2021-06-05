«Я переполнена эмоциями»: Наталья Водянова поздравила сына, мужа и друга с днем рождения

Трое любимых мужчины модели родились в один день.

Актриса Наталья Водянова разместила в своем профиле фотоотчет со дня рождения своего сына Романа и мужа Антуана Арно.

Напомним, Водянова вышла замуж за наследника мультимиллиардера Бернара Арно в сентябре 2020 года. До этого у них с разницей в два года родились сыновья Максим и Роман.

«Сегодня я была занята поздравлениями этих мальчиков, которые подумали, что родиться в один день — это отличная идея. Я переполнена эмоциями», — написала Наталья в комментариях под фото.

Наталья показал, как украсила дом к семейному празднику. Модель развесила по комнате бумажные гирлянды и запечатлела сына, который наблюдал за яркими картинками. Пятилетнего малыша Водянова сфотографировала в уютной домашней обстановке в гостиной, а другого именинника — 44-летнего мужа — за обеденным столом.

Знаменитость также показала фото из личного архива. Таким способом Наталья поздравила с днем рождения и своего бизнес-партнера Тимона Афинского. Водянова поделилась кадром, на котором запечатлелась вместе с другом на Красной площади.

Напомним, вместе с Тимоном Афинским Водянова основали мобильное приложение Elbi для благотворительности.

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