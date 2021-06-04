«Я богата и знаменита»: Ольга Бузова появилась на Премии Муз-ТВ в «золотом» платье

Поющая телеведущая Ольга Бузова долго готовилась к важному событию в своей жизни — церемонии вручения Премии Муз-ТВ, которая в эти минуты проходит в столичном «Мегаспорте». Звезда несколько дней интриговала в сторис Instagram, давая понять, что намерена эпатировать публику, которая придет на мероприятия, и тех, кто будет следить за происходящим у экранов телевизоров.

На красной дорожке премии Ольга Бузова появилась в образе то ли птицы Феникс, то ли Жар-птицы. Свое мини-платье с красными переливающимися рукавами и «золотой» накидкой, имитирующей крылья птицы, звезда назвала новым трендом. Ольга объяснила прессе, что ее наряд символизирует вырвавшуюся из клетки пташку.

«Я вышла, наконец, на свободу. И сейчас я свободна, я красива, я богата и я знаменита», — высказалась Ольга Бузова.

В Сети, правда, образ теледивы и ее внешний вид оценили весьма невысоко.

«Клоунесса, как всегда», «Второй подбородок, лицо округлилось, то ли опухло. Макияж уменьшил глаза», «Как всегда, фееричное появление», — оценили Ольгу Бузову пользователи Instagram.

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