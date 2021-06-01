«Колбаса, сыр, фрукты, вода и хлеб»: Ольга Бузова пролила свет на свой «ультра-дорогой» райдер

Поющая телеведущая, актриса и дизайнер Ольга Бузова много гастролирует. В Сети о ее райдере складываются настоящие легенды. Рассказывают, что звезда со своей командой предъявляет массу требований к организаторам выступлений в разных городах.
Ольга Бузова в ответ решилась показать номер своего отеля, в который принесли все, что она указала в райдере, и еще чуть-чуть. В сторис Instagram теледива запечатлела продукты и вещи.
«Показываю вам свой ультра-дорогой, уникальный райдер, чтобы ни у кого не возникало вопросов, — комментирует Ольга Бузова за кадром. — Колбаса фрукты, сыр, хлебушек, водичка. Физалис – это бонус».
Далее в кадре появилась большая ваза, наполненная шоколадными конфетами.
«Это тоже бонус, — объяснила Ольга Бузова. — Я никогда не прошу сладкого, потому что не ем его… Овощи, мед обязательно, листья салата. Тапки, халат и полотенца, влажные салфетки. Вот мой райдер».
Напомним, Ольга Бузова в первый день лета объявила, что станет футбольным арбитром, и будет судить матчи «Евро-2021», который стартует 11 июня.