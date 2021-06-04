«Мы уходили со слезами на глазах»: Алена Рапунцель и ее бойфренд покинули новый «Дом-2»

Экс-участница реалити-шоу сравнила свое пребывание на проекте с жизнью птицы в клетке. Алена готова покорять новые вершины.

Алена Рапунцель объявила в своем Instagram, что она и ее бойфренд Илья покинули обновленный проект «Дома-2». Девушка дала понять, что решение было трудным и при этом взвешенным.

«Мы приняли это осознанное решение еще неделю назад, и вещи уже неделю были собраны. Я морально очень тяжело прощаюсь с этим местом», — призналась Алена Рапунцель.

Она поблагодарила проект и его руководство за все, что они для нее сделали. Алена считает, что два месяца, которые она и ее бойфренд провели под камерами, изменили их отношения в лучшую сторону. У пары много планов, в том числе, и покупка большой квартиры в Москве.

«Мы уходили со слезами на глазах, потому что мы безумно полюбили коллектив. Но проводили нас достойно», — поделилась Рапунцель.

Она добавила, что возвращаясь на обновленный «Дом-2» в апреле, понимала, что переросла это место, но хотела, чтобы здесь преподали урок ее возлюбленном. Так что, по словам Алены, все было не зря. Правда, дело пока не дошло до свадьбы, которую Рапунцель так мечтала сыграть на проекте.

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