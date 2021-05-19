«Если честно, сейчас лайт»: Алена Рапунцель назвала главное отличие нового «Дома-2» от старого

Участница проекта сравнила реалити-шоу, которое она покинула когда-то, с тем, где принимает участие сейчас.

Алена Рапунцель, ставшая участницей обновленного проекта «Дом-2», который с 19 мая выходит в эфир на телеканале «Ю», устроила интерактив с подписчиками в Instagram.

Во время него звезду телестройки попросили назвать, чем отличается новый «Дом-2» от старого, ведь ей есть с чем сравнить. Алена Рапунцель заявила, что разница существенная.

«Да, огромная разница. Раньше была другая жизнь. Если честно, сейчас лайт. Круто, конечно. Раньше было сложно морально. Но люди росли в личностном плане максимально быстро, хоть и не все выдерживали. Сейчас — «Дом-2. Лайт-версия», — поделилась своим впечатлением об обновленном проекте Алена Рапунцель.

Напомним, на днях участница телестройки показала, каким образом на проекте следят за героями и слушают их разговоры.

Алена продемонстрировала видеокамеры, которые установлены на «Поляне» и звукозаписывающие устройства — их участники обязаны носить круглосуточно.

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