«Я себе идола создала»: Повереннова впервые рассказала правду об отношениях с Николаевым

Актриса Дарья Повереннова в этом году вышла замуж за бизнесмена Андрея Шаронова, с которым встречалась почти восемь лет. Сейчас она счастлива в браке и уже с улыбкой рассказывает о своих прошлых романах, которые в наши дни модно характеризовать как «созависимые отношения».

Первый такой опыт у актрисы произошел с актером Валерием Николаевым. Вместе они работали на съемочной площадке сериала «День рождения Буржуя». Роман закрутился после того, как Николаев развелся с Ириной Апексимовой. К слову, именно она предостерегала Дарью от «капкана» под именем Валера, но Дарья была очарована.

«Какого-то я себе идола создала. Поставила его на пьедестал, сделала какого-то небожителя. Я не думаю, что он мной манипулировал, не думаю, что он делал это осознанно. Но я, тем не менее, решила, что это уникальный человек. Я не хотела видеть очевидного…», — рассказала Повереннова Надежде Стрелец в ее YouTube-шоу.

С Дарьей Валерий расстался в ресторане, куда они отправились по возвращению актера из заграничной командировки. После двух лет отношений Николаев ушел к Татьяне Овсиенко.

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