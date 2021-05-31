Лаваш и сыр: Повереннова предложила рецепт наилегчайшего завтрака

Актриса Дарья Повереннова периодически радует своих фанатов в Instagram различными рецептами. В первый день недели она решила рассказать, как приготовить вкусный завтрак всего из трех ингредиентов.

«Решила нарушить традицию легкой кухни выходить по выходным, и предлагаю вам рецепт наилегчайшего завтрака в понедельник. Который, как известно, иногда называют «тяжелым», — написала Повереннова.

Ингредиенты: лаваш, сыр, яйцо.

Способ приготовления: нарезать лаваш, сыр и взбить яйцо. Разогреть сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла. Завернуть сыр в лаваш, обмакнуть в яйце и обжарить с каждой стороны по три минуты до хрустящей корочки. По вкусу можно добавить листья салата или оливки.

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