«Этот ужас никто не увидит»: после скандала памятник на могиле Галины Волчек накрыли брезентом

Известный актер и блогер Стас Садальский в Instagram поблагодарил своих подписчиков за их многочисленные отклики на его публикацию о памятнике, который накануне появился на могиле покойного худрука «Современника» Галины Борисовны Волчек. Садальский уверен, что именно реакция в соцсетях привела к тому, что монумент спрятали под брезентом. Вероятно, актер думает, что следующим шагом будет ликвидация изваяния, вид которого наделал столько шума.

«Спасибо вам, мои друзья-подписчики, только благодаря вам, вашему отрицательному мнению в Instagram, этот ужас над могилой величайшей современницы никто больше не увидит. Уродливое изваяние закрыли брезентом», — написал Стас Садальский.

Он показал накрытый брезентом монумент, о появлении которого на могиле Галины Волчек стало известно накануне.

Вид изваяния удивил общественность. Многие нашли монумент уродливым и высказали свое недоумение по поводу того, как такое могло произойти.

Напомним, легендарный худрук театра «Современник», актриса и режиссер Галина Волчек умерла в декабре 2019 года, ей было 86 лет.

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