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«Этот ужас никто не увидит»: после скандала памятник на могиле Галины Волчек накрыли брезентом

Стас Садальский уверен, что авторы идеи учли негативную реакцию на изваяние, которую высказали поклонники покойной Галины Борисовны.

«Этот ужас никто не увидит»: после скандала памятник на могиле Галины Волчек накрыли брезентом
Галина Волчек. Фото: Лариса Кудрявцева/«Экспресс-газета»

Известный актер и блогер Стас Садальский в Instagram поблагодарил своих подписчиков за их многочисленные отклики на его публикацию о памятнике, который накануне появился на могиле покойного худрука «Современника» Галины Борисовны Волчек. Садальский уверен, что именно реакция в соцсетях привела к тому, что монумент спрятали под брезентом. Вероятно, актер думает, что следующим шагом будет ликвидация изваяния, вид которого наделал столько шума.

«Спасибо вам, мои друзья-подписчики, только благодаря вам, вашему отрицательному мнению в Instagram, этот ужас над могилой величайшей современницы никто больше не увидит. Уродливое изваяние закрыли брезентом», — написал Стас Садальский.

Он показал накрытый брезентом монумент, о появлении которого на могиле Галины Волчек стало известно накануне.

Вид изваяния удивил общественность. Многие нашли монумент уродливым и высказали свое недоумение по поводу того, как такое могло произойти.

Напомним, легендарный худрук театра «Современник», актриса и режиссер Галина Волчек умерла в декабре 2019 года, ей было 86 лет.

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