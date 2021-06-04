«По мне – неудачно»: Садальский раскритиковал памятник, установленный на могиле Волчек

Актер Станислав Садальский в Instagram сообщил, что на могиле покойного художественного руководителя театра «Современника» Галины Волчек установили памятник. Это случилось спустя полтора года после ее ухода из жизни.

Как отметил актер, об открытии памятника ему сообщила невестка Галины Борисовны Татьяна Цыплакова. При этом женщина посетовала, что никто даже не знал об этом событии. На открытии почти никого не было. Сам Садальский отметил, что в этом нет ничего странного, потому что старого «Современника» уже давно нет.

«Такова театральная жизнь. Филатов говорил: «Все актеры — сукины дети, и их вполне можно понять. А что поделаешь? Тут уж, либо бросай свою подневольную профессию и лезь в шахту, либо становись шагающим по трупам экскаватором». А как вам памятник? По мне — неудачно».

Станислав Садальский

больше по теме Елена Яковлева вернулась на сцену «Современника» впервые после смерти Галины Волчек У актрисы и худрука театра в свое время были очень напряженные отношения.

Напомним, что Галине Волчек на момент смерти было 86 лет. Она ушла из жизни в декабре 2019 года. После ее смерти в театре началась борьба за власть. Новым худруком стал Виктор Рыжаков. Не все актеры остались в восторге от его кандидатуры.

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