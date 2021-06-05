«Фигурка — персик»: 53-летняя Стриженова в бикини сверкнула идеальным телом

Поклонники ведущей программы «Доброе утро» на Первом канале уверены, что она может дать фору и более молодым звездам.

Екатерина Стриженова в свои 53 года не стесняется позировать в купальнике. При этом актриса застенчиво прикрылась парео. Вот только скрыть от внимательных поклонников роскошную фигуру и упругие изгибы звездного тела у телеведущей не получилось. Верные почитатели на перебой бросились воспевать красоту и молодость Стриженовой, утверждая, что она даст фору и более юным звездам отечественного ТВ.

И с этим не поспоришь: Екатерина выглядит моложаво и ухоженно. Стриженова не постеснялась засветить шикарные тылы — показав идеальный вид сзади, при этом теледива облачилась в купальник.

«Ах, этот вид сзади — завораживает», «Фигурка — персик», «Ого-го! Катюня, вы оказывается еще и модель», «Ну есть изъяны, что уж скрывать», «Оп, курочки проснулись и давай кудахтать — от зависти», «Катюся, никого не слушайте, вы — огонь», «Прямо очаровала», «Ты горишь как огонь! И у меня агония… как там дальше?!», «Молодкам фору даст», «Вау, шикарно», «Вот вам и бабушка-бабусечка», «Шикарно! Очень элегантно и ни капли не вульгарно», — пишут фолловеры.

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