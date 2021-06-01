«Даже возраст не ощущается»: 53-летняя Стриженова в купальнике блеснула подтянутой фигурой

Сама телеведущая признавалась, что ей просто некогда сидеть и думать о том, сколько ей лет. И уж тем более переживать по этому поводу. Ведь возраст - всего лишь цифра.

В свои 53 года Екатерина Стриженова может похвастаться ослепительной фигурой и моложавой внешностью. Еще историк моды Александр Васильев в своей постоянно колонке для одного из изданий светской хроники говорил о том, что ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале умело «лепит из себя стройную женщину». Актриса знает все свои плюсы, и мастерски скрывает недостатки, подбирая только те наряды, которые выгодно подчеркивают фигуру.

На одной из фанатских страничек Екатерины Стриженовой в Instagram появилось летнее фото, которое сама телеведущая публиковала в личном профиле. В кадре актриса предстала на яхте. При этом жена Александра Стриженова примерила элегантный купальник, блеснув соблазнительной и подтянутой фигурой. Выглядит актриса весьма и весьма молодо, на что обратили внимание и ее поклонники. При этом у телеведущей есть внук Петя Петрович. Малыш вместе с родителями живет с Штатах.

«Какая фигурка! Это бомба», «Ослепительная!», «Катюня, какая вы прекрасная! Морская царица», «Вах! Просто загляденье», «Даже возраст не ощущается», «Моложавая! Так держать», «Как это внук есть? Не верим», «Молодо и смело», «Словно юная девчушка», «Шикарная дама», — пишут фолловеры.

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