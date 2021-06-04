Глаза по-прежнему сияют: 70-летняя Ирина Алферова с элегантной укладкой предстала на редком фото с дочерью

Даже за городом на даче экс-возлюбленная Александра Абдулова выглядит как кинодива.

На личной страничке в микроблоге Ксения Алферова поделилась редким снимком со своей звездной мамой. В кадре 70-летняя Ирина Алферова предстала с элегантной прической, не забыв и про макияж — она подкрасила губы нюдовой помадой, с помощью туши для ресниц сделала акцент на глазах, которые по-прежнему сияют таким же добрым светом и теплом, как и в пору ее молодости. Судя по обстановке, обе актрисы позировали за городом, на даче.

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Напомним, что Ирина Алферова была одной из самых красивых актрис отечественного кино. В нее был влюблен сам Александр Абдулов. Народная артистка России до сих пор играет в театре, выступая в главных ролях. Дочка актрисы приглашает всех поклонников на ее спектакли.

«Решила вас с утра моей мамой порадовать! Знаю как вы ее любите! Мама готова светом, живущим внутри, делиться щедро с каждым, ей не жалко, ей Господь много дал и она ежедневно получает еще больше, отдавая любимым, родным, близком, друзьям, зрителям, прохожим, вам! На экранах у вас возможность ее видеть не часто выпадает, а вот в театре, пожалуйста! Премьера за премьерой, поездка за поездкой. Всегда полный аншлаг. Для Актрисы это счастье. Очень советую новый спектакль театра Школы современной пьесы «Толстого нет». Прямо замечательный спектакль и мама там в главной роли превосходна! Получите большое удовольствие!» — отметила Ксения.

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