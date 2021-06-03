«Человек выжил из ума»: Виктор Салтыков ответил на обвинения бывшей жены в его связи с несовершеннолетней

Исполнитель культовых песен «Кони в яблоках», «Белая ночь» и других, 63-летний Виктор Салтыков ответил на откровения своей бывшей супруги Ирины Салтыковой, прозвучавшие на днях в эфире шоу Андрея Малахова.

Ирина рассказала, что когда она была замужем за Салтыковым, к ним домой наведался мужчина, заявивший о том, что музыкант состоял в связи с его несовершеннолетней дочерью. По словам певицы, Виктору тогда пригрозили судом. Она же мужа простила и даже была готова встать на его защиту.

Сам Салтыков дал понять, что ничего подобного в его биографии не было, а бывшую жена назвал выжившей из ума дамой, которая невесть зачем придумывает о нем небылицы.

«Вы больше слушайте Ирины рассказы! Она про меня что только не рассказывает. Я уже вообще должен в наркологической клинике лежать, если верить ее словам. Что ее слушать вообще? Человек выжил из ума уже! Что об этом говорить?» — приводит слова музыканта «Собеседник.RU».

С какой целью бывшая жена постоянно вспоминает о нем на публике, Виктор Салтыков не понимает. Он предполагает, что Ирина до сих пор обижена на него.

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