«Он жил в Америке, не мог там быть один»: Салтыкова объяснила, почему не вышла замуж за Буре

Известный хоккеист и певица были вместе несколько лет.

Певица Ирина Салтыкова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему не вышла замуж за хоккеиста Павла Буре по прозвищу «Русская ракета», с которым встречалась несколько лет.

«Мы познакомились и все. Красивая пара была. Два известных человека. Пашка — хороший. Но не для меня. Я старше его. Потом два известных человека – это всегда очень сложно. Могла бы повториться история, как с моим бывшим мужем Виктором Салтыковым. У Пашки сейчас семья, дети. Все нормально, он счастлив. Я восхищена им. Он умный парень. Очень добрый, воспитанный. Хороший человек». Ирина Салтыкова

Как отметила певица, она боялась, что хоккеист встретит другую. «Он изменил. Паша в те годы жил в Америке и не мог там быть один. Там у него была красавица. Я же не одна такая красавица. Наша русская девушка у него там появилась», — заявила исполнительница.

Напомним, что единственным официальным мужем Ирины Салтыковой был музыкант Виктор Салтыков. От него она родила дочь Алису. Брак рухнул в 1995 году.

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