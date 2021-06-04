Босоножки и носки: Хилькевич показала, с чем носить тренч из экокожи

Анна Хилькевич получила всеобщую популярность благодаря роли в «Универе». После завершения съемок в культовом сериале блондинка вышла замуж, дважды стала мамой и вновь приступила к работе. Между тем она успевает активно вести свой Instagram и следить за модными трендами. На этот раз в микроблоге она поделилась снимком, на котором позировала в модном тренче из экокожи. Наряд цвета карамели Хилькевич решила дополнить босоножками Louis Vuitton на устойчивом каблуке в тон плащу и носками в сетку.

«И пускай сегодня будет последний день этим летом, когда актуально носить кожаный плащ. Все-таки лето на дворе», — подписала фото Хилькевич.

Фанаты оценили аутфит актрисы.

«Красавица! Классная! Огонь!» — писали пользователи Сети.

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