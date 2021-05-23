«Больше не хочу носить мимимишную одежду»: Анна Хилькевич рассказала о переменах в своем гардеробе

Сегодня актриса составляет более сдержанные образы, чем несколько лет назад.

Анна Хилькевич поделилась свежим фото на личной странице в Instagram. Примечательно, что новый образ на весну от блондинки стал поводом вспомнить, как раньше одевалась знаменитость.

Несмотря на то, что актриса старается не судить других по внешнему виду, саму Хилькевич критиковали за неподобающие наряды. Особенно отличился в этом модный эксперт Александр Васильев.

«Что я заметила! Девочка-то выросла. Я наконец-то больше не хочу носить мимимишную одежду (ну, только если по-особым случаям). В моем гардеробе случился переворот: от ярких и разноцветных до спокойных и выдержанных. Зато я вспомнила, как меня многократно (критиковал, — Прим. ред.) стилист Александр Васильев. Ну, может не меня, а мой стилек в одежде», — написала Анна в одном из последних постов личного микроблога.

Отметим, что Хилькевич также похвасталась своим обновленным стилем. Актриса запечатлела себя в сером удлиненном пиджаке оверсайз, светлых джинсах с асимметричным узором, кроп-топе бежевого цвета и туфлях-лодочках ему в тон.

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